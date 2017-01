POL-EN: Gevelsberg - Zwei Auffahrunfälle auf der Wittener Straße

Gevelsberg (ots) - Am 26.01.2017, gegen 11.00 Uhr, fuhr ein 72-jähriger Sprockhöveler mit einem Pkw Peugeot auf der Wittener Straße in Richtung Heidestraße gegen einen vor ihm fahrenden und verkehrsbedingt abbremsenden Pkw Opel Zafira einer 43-jährigen Gevelsbergerin auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Beifahrer leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Am 26.01.2017, gegen 12.05 Uhr, kam es in entgegengesetzter Richtung der Wittener Straße erneut zu einem Auffahrunfall. Ein 35-jähriger Herdecker mit einem Pkw Kia fuhr gegen das Heck eines verkehrsbedingt abbremsenden Pkw Ford Focus eines 38-jährigen Gevelsbergers. Dabei zog sich die Beifahrerin des Gevelsbergers leichte Verletzungen zu. Sie wurde von einem Familienangehörigen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell