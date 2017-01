POL-EN: Gevelsberg - Versuchter Wohnungseinbruch

Gevelsberg (ots) - Am 26.01.2017, gegen 18.00 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Berger See einzudringen. Ein Bewohner vernahm die Geräusche und hielt Nachschau. Bei seinem Erblicken ließen die beiden Täter von ihrem Vorhaben ab und ergriffen über ein angrenzendes Gartengrundstück die Flucht. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell