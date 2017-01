POL-EN: Wetter - Drei Fahrzeugeinbrüche

Wetter (ots) - In der Zeit vom 24.01.2017, 18.15 Uhr bis 25.01.2017, 09.30 Uhr schlugen unbekannte Täter auf der Arndtstraße und auf der Straße Zur Alten Schule jeweils die hintere Seitenscheibe an zwei abgestellten Pkw BMW 5er ein. Sie demontierten in den Fahrzeugen ein Lenkrad und zwei Navigationssysteme und entwendeten diese. Am 25.01.2017, gegen 02.20 Uhr, betraten zwei männliche Personen das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Osthausstraße. Sie begaben sich zu einem abgestellten schwarzen Pkw BMW 3er. Einer der Täter stieg durch die Fahrertür in das Fahrzeug ein. Er demontierte das Lenkrad und das festeingebaute Navigationssystem und übergab diese seinem neben dem Fahrzeug wartenden Komplizen. Anschließend verließen die beiden Täter mit ihrer Beute in den Händen durch ein unverschlossenes Tor das Grundstück in eine nicht bekannte Richtung. Täterbeschreibung: 1. Etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlanke Statur, trägt eine dunkle Hose, eine schwarze Jacke mit Nike Emblem auf den Ärmeln, dunkle Schuhe und eine schwarze Mütze auf dem Kopf. 2. Etwa 30 bis 35 Jahre alt, stämmige Statur, trägt eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose, schwarze Schuhe mit grauen Schnürsenkeln, eine schwarze Mütze, einen schwarzen Schal und führt einen dunklen Wanderrucksack mit sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell