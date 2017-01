POL-EN: Hattingen - Balkontür aufgehebelt

Hattingen (ots) - Am 25.01.2017, zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam durch eine Balkontür in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bochumer Straße ein. Im Wohn- und Schlafzimmer durchsuchten sie mehrere Schränke und Behältnisse. Es wurden Bargeld, ein Tablet und eine Sporttasche mit Kleidung und Waschmittel entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell