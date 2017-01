POL-EN: Wetter - Diebstahl aus Pkw

Wetter (ots) - In der Zeit vom 24.01.2017, 11.30 Uhr bis 25.01.2017, 04.45 Uhr schlugen unbekannte Täter auf der Paracelsusstraße und Köhlerwaldstraße jeweils die hintere Seitenscheibe an drei abgestellten Pkw BMW ein. Es wurden die Lenkräder, die Navigationsystem, Airbags und Teile der Mittelkonsole entwendet. Ein Anwohner der Paracelsusstraße vernahm am 25.01.2017, gegen 03.45 Uhr ein lautes Klirren. Er begab sich vor die Haustüre und beobachtete zwei männliche Personen, die sich an einem der betroffenen Fahrzeuge zu schaffen machten. Bei seinem Erblicken liefen die beiden Täter in Richtung Wilhelm-Röntgen-Straße davon. Täterbeschreibung: Sie trugen beide dunkle Bekleidung und Wollmützen. Einer von ihnen ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell