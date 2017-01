POL-EN: Hattingen - Auffahrunfall vor Lichtzeichenanlage

Hattingen (ots) - Am 23.01.2017, gegen 06.45 Uhr, musste eine 57-jährige Hattingerin mit ihrem grauen Pkw Honda verkehrsbedingt an der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage an der Bochumer Straße/ Martin-Luther-Straße warten. Hier fuhr ihr ein etwa 40-jähriger Fahrer eines dunklen Pkw mit ausländischem Kennzeichen auf ihren Pkw auf. Anschließend setzte der Verursacher sein Fahrzeug rückwärts zurück und fuhr halb auf dem Gehweg fahrend an ihr vorbei, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell