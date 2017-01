POL-EN: Gevelsberg - Außenspiegel an Pkw abgefahren

Gevelsberg (ots) - Am 23.01.2017, gegen 19.15 Uhr, prallte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Wittener Straße in Richtung Gevelsberg gegen den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten weißen Pkw Seat Ibiza. Der Verursacher flüchtet, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Am Unfallort wurde eine blau/graue Fahrzeugkappe eines Pkw Mercedes der Baureihe A 170 bis 180 aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02332/9166-5000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell