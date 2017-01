POL-EN: Sprockhövel - Auffahrunfall auf der Gevelsberger Straße

Sprockhövel (ots) - Am 22.01.2017, gegen 12.15 Uhr, fuhr ein 75-jähriger Essener mit einem Pkw BMW beim Abbiegen von der Straße Stefansbecke auf die Gevelsberger Straße auf einen vor ihm fahrenden Pkw VW Golf eines 59-jährigen Gevelsbergers auf. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich die Beifahrerin in dem Pkw VW Golf eine leichte Nackenverletzung zu. Noch am Unfallort wird die Geschädigte von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell