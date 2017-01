POL-EN: Schwelm - Fußgänger tritt gegen Pkw

Schwelm (ots) - Am 22.01.2017, gegen 19.30 Uhr, hält ein Fußgänger mit Handzeichen auf der Fahrbahn der Märkische Straße in Richtung Wilhelmstraße den Fahrer eines Pkw VW Passat an. Anschließend begab sich die Person neben das wartende Fahrzeug und trat mehrfach gegen die Fahrertür. Anschließend entfernte sich der Täter zu Fuß in Richtung Wilhelmstraße / Markgrafenstraße. Der Geschädigte folgte ihm und verständigte die Polizei. Bereits kurze Zeit später wurde der alkoholisierte Beschuldigte angetroffen. Die Beamten nehmen den 41-jährigen Schwelmer zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell