POL-EN: Hattingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hattingen (ots) - Am 21.01.2017, im Tatzeitraum von 19:30 - 19:50 Uhr, dringen ein oder mehrere unbekannte Täter, über eine aufgehebelte Balkontür, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaues (Reschop / Hattingen) ein. Sie durchsuchen die Wohnung und entfernen sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Bislang bekannte Beute: 250 Euro Bargeld, drei Ringe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell