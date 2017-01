POL-EN: Wetter - Geldbörse aus Handtasche entwendet

Wetter (ots) - Am 18.01.2017, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in einem Einkaufszentrum an der Carl-Bönnhoff-Straße eine Geldbörse aus der Handtasche einer 27-jährigen Wetteranerin. In ihr befanden sich Bargeld, Ausweiskarten und ein Goldring. Laut Angaben der Geschädigten hatte sich ihr im Verkaufsraum eine männliche Person auffällig genähert. Personenbeschreibung: Bartträger, etwa 175 cm groß, schwarze Haare. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell