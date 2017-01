POL-EN: Gevelsberg - Diebstahl aus Wohnwagen

Gevelsberg (ots) - Pfandflaschen und Werkzeuge entwendet In der Nacht zum 18.01.2017 drangen unbekannte Täter in einer Kleingartenanlage an der Rheinischen Straßen gewaltsam in einen Wohnwagen ein. Sie entwenden mehrere Pfandflaschen und Werkzeuge.

