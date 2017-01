POL-EN: Hattingen - Vier Wohnungseinbrüche

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 14.01.2017, 17.00 Uhr bis 18.01.2017, 12.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter, durch Aufhebeln jeweils eines Fensters, Zutritt in zwei Wohnhäuser an der Bergische Straße. In einem der betroffenen Wohnungen durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt. Am 18.01.2017, zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus an der Kohlenstraße eine Eingangstür auf. Sie betraten das Schlafzimmer und entwendeten Schmuck. Am gleichen Tag, zwischen 13.45 Uhr und 15.15 Uhr, kam es in der siebten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Pannhütterstraße zu einem Wohnungseinbruch. Die Täter hebeln die Wohnungstür auf und durchsuchten mehrere Schränke und Behältnisse. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell