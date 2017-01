POL-EN: Wetter - Polizei überprüft Autofahrer

Wetter (ots) - Am 17.01.2017, gegen 21.30 Uhr, hielten Polizeibeamte auf der Osterfeldstraße / Oberwengerner Straße den Fahrer eines Pkw Fiat Punto an. Bei der Überprüfung des 29-jährigen Hageners bemerkten sie Alkoholgeruch. Sie ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell