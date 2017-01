POL-EN: Hattingen - Kind verletzt sich schwer

Hattingen (ots) - Am 17.01.2017, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Sprockhövel die Bredenscheider Straße in Richtung Sprockhövel. In Höhe eines Bankinstitutes erfasste er, trotz Notbremsung, ein Kind, das plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn lief. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Junge zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Noch am Unfallort wurde der 6-jährige von einem Notarzt versorgt, der ihn anschließend in Begleitung seiner Mutter mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

