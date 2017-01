POL-EN: Wer kann Angaben zu diesem Täter machen?

Bild des Täters Bild-Infos Download

Hattingen (ots) - Am 19.08.2016, gegen 10:30 Uhr, wurde der 86-jährigen Geschädigten in einem Hattinger Lebensmittelgeschäft in der Thingstr. die Geldbörse entwendet. Mit der darin befindlichen EC-Karte wurde noch am gleichen Tag gegen 10:39 Uhr an einer Hattinger Sparkassenfiliale über einen höheren Geldbetrag verfügt. Der Täter wurde bei der Tat videografiert. Das Amtsgericht Essen hat nun der Veröffentlichung des Täterfotos durch einen Beschluss zugestimmt.

Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 02336-9166 9122 oder 02324-9166 6000 um Hinweise, um die Identität des bislang unbekannten Täters zu klären.

