POL-EN: Schwelm - Drei Tatverdächtige wegen Raubes festgenommen

Schwelm (ots) - Am 15.01.2017, gegen 02.40 Uhr, sprachen drei männliche Personen auf dem Bahnsteig an der Bahnhofstraße zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren an. Sie beschimpften und beleidigten ihre beiden Opfer und hielten sie fest. Anschließend forderten sie die Jugendlichen unter Androhung von Schlägen auf, ihnen zu folgen. Sie raubten ihnen Geldbörsen, Armbanduhren, Handys und Kleidungsstücke. Erst nachdem sich die Täter entfernt hatten, verständigten die Geschädigten die Polizei. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Bereits kurze Zeit später trafen Polizeibeamte auf der Loher Straße drei tatverdächtige und alkoholisierte Personen aus Schwelm im Alter von 17, 18 und 22 Jahren an. Bei ihrer Durchsuchung wurden Betäubungsmittel und ein Teil der entwendeten Gegenstände aufgefunden und sichergestellt. Die Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell