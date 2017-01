POL-EN: Herdecke - Wohnungsbrand in 6-Familienhaus

Herdecke (ots) - Am 14.01.2017, um 01:27 Uhr, kommt es in einem Mehrfamilienhaus in der Zeppelinstraße zu einem Wohnungsbrand im Dachgeschoß. Während sich die übrigen Bewohner des Hauses selbständig auf die Straße retten, werden die Bewohner der Dachgeschosswohnungen durch die Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet. Nach Untersuchung im Rettungswagen wird festgestellt, dass niemand verletzt ist. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell