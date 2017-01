POL-EN: Hattingen- hoher Sachschaden bei Zusammenstoß

Hattingen (ots) - Am 13.01.2017 um 18:20 Uhr befuhr ein 37- jähriger Herner Fahrzeugführer mit seinem Opel die Bredenscheider Straße in Hattingen in Richtung Innenstadt. In Höhe der Waldstraße beabsichtigte er, nach links in die Waldstraße abzubiegen. Nachdem die Lichtzeichenanlage Grün zeigte, befuhr er die Kreuzung zum Abbiegen. Dabei übersah er den entgegen kommenden Pkw Hyundai einer 75- jährigen Sprockhövelerin, die ihrerseits die Bredenscheider Straße in Richtung Sprockhövel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca 10.000 Euro an beiden Pkw und einem Mast der Lichtzeichenanlage. Außer den beiden Fahrern wurde auch die 66- jährige Herner Beifahrerin des Unfallverursachers und der 76- jährige Hattinger Beifahrer im Hyundai bei dem Aufprall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

