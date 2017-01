POL-EN: Hattingen- Großeinsatz der Polizei gegen Wohnungseinbrüche

Hattingen (ots) - Am Mittwoch, den 11.01.2017, hat die Polizei erneut mehrere Großkontrollen in Hattingen durchgeführt. Anlässlich der Einbrüche im Bereich Hattingen Niederwenigern und Niederbonsfeld, waren am Mittwoch vermehrt Polizeibeamte im Stadtgebiet unterwegs. Die Beamten wurden auch an dortigen Häusern vorstellig und führten beratende Gespräche mit den Anwohnern. Uniformierte und zivile Beamtinnen und Beamte kontrollierten zahlreiche Personen und Fahrzeuge. Ziel war es, noch mehr Informationen zu bekommen. Durch die Aktion konnten weitere Erkenntnisse gewonnen werden. Anwohner gaben zu den polizeilichen Maßnahmen positive Rückmeldungen. Trotz des großen Polizeiaufgebotes kam es dennoch zu einem Einbruchsdelikt in der Straße Im Tal. Nach einer Alarmauslösung wurde die Polizei leider erst mit zeitlicher Verzögerung verständigt. Grund hierfür war die Angst, dass bei einem Fehlalarm der Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden könnte. Aufgrund des großen Zeitverzuges konnten Täter, trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen und Einsatz eines Polizeihubschraubers, nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei bittet daher erneut:

"Rufen sie an, wenn sie verdächtige Feststellungen wahrnehmen!" "Scheuen sie sich nicht davor sofort die 110 anzurufen!" "Jeder Hinweis ist wichtig!"

Seit 2016 sind Alarmauslösungen, bei denen die Polizei ausrücken muss, grundsätzlich nicht mehr kostenpflichtig. Kostenpflichtig sind nur Einsätze die strafbares Verhalten mit sich führen. Hierunter fallen zum Beispiel vorgetäuschte, oder als Scherz geltende Einsatzauslösungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell