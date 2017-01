POL-EN: Sprockhövel - In zwei Wohnungen eingebrochen

Sprockhövel (ots) - Am 11.01.2017, gegen 21.10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters und einer Eingangstür Zutritt in die Wohnungen eines Zweifamilienhauses an der Schevener Straße. In den Wohnräumen durchsuchten sie mehrere Schränke und Behältnisse. Ein im Haus befindlicher Bewohner vernahm die verdächtigen Geräusche. Er hielt Nachschau und traf einen der Täter im Wohnzimmer an. Bei seinem Erblicken forderte der Täter seinen Komplizen in akzentfreier deutscher Sprache zur Flucht auf und verließ mit ihm das Gebäude. Nach bisherigen Feststellungen wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Täterbeschreibungen liegen nicht vor.

