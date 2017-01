POL-EN: Gevelsberg - Polizei stoppt Autofahrer

Gevelsberg (ots) - Am 10.01.2017, gegen 20.45 Uhr, hielten Polizeibeamte auf der Hagener Straße in Richtung Hagen den Fahrer eines schwarzen Pkw Fiat Punto an. Bei der Überprüfung des 29-jährigen Bochumers bemerkten sie, dass dieser offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Sie brachten den Fahrer zur Polizeiwache, wo er beim Aussteigen aus dem Streifenwagen ein Tütchen mit Betäubungsmitteln in ein Gebüsch warf. Das Tütchen wurde sichergestellt und bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

