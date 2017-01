POL-EN: Herdecke - Sachbeschädigung an Pkw

Herdecke (ots) - In der Zeit vom 09.01.2017, 10.00 Uhr bis 10.01.2017, 11.00 Uhr zerkratzten unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der Stiftsstraße jeweils den Lack an drei abgestellten Pkw der Marke Audi, BMW und Opel Corsa.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell