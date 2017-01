POL-EN: Hattingen - Holzhaus brennt nieder

Hattingen (ots) - Am 10.01.2017, gegen 14.15 Uhr, geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Holzhaus an der Felderbachstraße in Brand. Zeugen wurden auf die Flammen aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr stand das gesamte Gebäude in Flammen und brannte nieder. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell