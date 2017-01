POL-EN: Schwelm - Zwei Einbrüche

Schwelm (ots) - In der Zeit vom 06.01.2017, 12.00 Uhr bis 08.01.2017, 13.00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in eine leerstehende Firmenhalle an der Döinghauser Straße ein. In der Nacht zum 08.01.2017 Uhr hebelten unbekannte Täter in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Blücherstraße eine Wohnungstür auf. Sie durchwühlten in sämtlichen Wohnräumen die Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell