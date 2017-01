POL-EN: Hattingen - Einbruch in ein Reihenhaus in der Eichholzstraße

Hattingen (ots) - Am Samstag, den 07.01.2017 in der Zeit zwischen 18.05 Uhr und 21 Uhr brachen unbekannte Täter durch eine Terrassentür in ein Reihenhaus in der Eichholzstraße ein. Das Haus wurde vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht. Der Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Der oder die Täter entkamen unerkannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell