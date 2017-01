POL-EN: Hattingen- zwei verletzte Fußgänger, Unfallverursacher flüchtet

Hattingen (ots) - Am 06.01.2017 um 17:30 Uhr waren ein 68 Jähriger Hattinger und eine 47 Jährige Hattingerin fußläufig auf der Straße Auf Drenhausen in Hattingen, in Richtung Sprockhöveler Straße unterwegs. Auf der Fahrbahn steht kein abgegrenzter Gehweg für Fußgänger zur Verfügung. Zur gleichen Zeit näherte sich den Fußgängern von hinten ein Fahrzeug mit Anhänger. Der Fahrzeugführer fuhr so dicht an den Fußgängern vorbei, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen Anhänger und Fußgängern kam. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Beide Fußgänger wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise von Unfallzeugen nimmt die Polizeiwache Hattingen unter 02324/9166-6000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell