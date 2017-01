POL-EN: Hattingen - Polizei stoppt Fahrradfahrer

Hattingen (ots) - Am 05.01.2017, gegen 23.10 Uhr, war ein 22-jähriger Fahrradfahrer aus Hattingen, ohne eingeschalteter Beleuchtung, auf der Blankensteiner Straße in Richtung Schulstraße unterwegs. In Höhe des Hauses Nr. 18 wurde er von Polizeibeamten angetroffen und überprüft. Sie fanden ein Tütchen mit Betäubungsmitteln in seiner Jacke auf und stellten es sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell