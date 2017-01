POL-EN: Breckerfeld - In Garage des DLRG eingebrochen

Breckerfeld (ots) - In der Zeit vom 20.10.2016 bis 03.01.2017 drangen unbekannte Täter auf noch ungeklärte Weise in die Garage des DLRG an der Glörtalsperre ein. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell