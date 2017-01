POL-EN: Herdecke - Pkw überschlägt sich

Herdecke (ots) - Am 04.01.2017, gegen 23.10 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Essener mit einem Pkw Dacia Duster die Ender Talstraße in Richtung Dortmunder Landstraße. In Höhe des Hauses Nr. 110 kam das Fahrzeug auf der eisglatten Fahrbahn nach rechts ab und überschlug sich. Es gelang dem leicht verletzten Fahrer selbständig aus einem Fenster herauszuklettern und die Rettungskräfte zu verständigen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

