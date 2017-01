POL-EN: Hattingen - Seniorin fällt auf Zetteltrick herein

Hattingen (ots) - Am 03.01.2017, gegen 17.00 Uhr, klingelte eine männliche Person in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Reschop, an der Wohnungstür einer älteren Seniorin. Er gab an, ihrer zurzeit nicht anwesenden Nachbarin eine Nachricht hinterlassen zu wollen und bat um einen Zettel. Auf diese Weise verschaffte sich der Täter Zutritt in ihre Wohnung. Während er die Geschädigte im Wohnzimmer ablenkte, betrat eine weitere Person unbemerkt durch die geöffnete Wohnungstür die Wohnräume. Sie durchsuchte das Schlafzimmer und entwendete aus zwei Geldbriefumschlägen das Bargeld. Erst nachdem die Geschädigte kurze Zeit später bei ihrer Nachbarin nachfragte, wurde sie misstrauisch und stellte den Diebstahl fest. Täterbeschreibung: Etwa 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze dunkle Haare, gedungene Figur. Die Polizei bittet bezüglich der verdächtigen Personen um Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell