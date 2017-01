POL-EN: Gevelsberg - Ruhestörer musste ins Polizeigewahrsam

Gevelsberg (ots) - Am 04.01.2017, gegen 22.40 Uhr, wurde die Polizei zu einem grölenden Mann auf der Talstraße gerufen. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam der 25-jährige Hagener zunächst nach. Gegen 00.15 Uhr erschien der Ruhestörer jedoch erneut laut schreiend an der Einsatzörtlichkeit. Da er dem Platzverweis der Beamten nicht nachkommen wollte, nahmen ihn die Beamten mit in das Gewahrsam der Polizeiwache in Hattingen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell