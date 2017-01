POL-EN: Gevelsberg - Betrunkene beschädigen Telefonzelle

Gevelsberg (ots) - Am 05.01.2017, gegen 04.20 Uhr, schlugen unbekannte Täter auf der Feverstraße die Glasscheibe einer Telefonzelle ein. Ein Anwohner vernahm das Geräusch und beobachtete, wie drei männliche Personen in Richtung Teichstraße davon liefen. Er verständigte die Polizei. In Höhe der Rosenstraße wurde das alkoholisierte Trio aus Gevelsberg angetroffen. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell