POL-EN: Schwelm- Nach Verkehrsunfall flüchtet der Verursacher

Schwelm (ots) - Am 03.01.2017, gegen 06.00 Uhr, bog der Fahrer eines schwarzen Pkw, von der Potthoffstraße auf die Viktoriastraße ab. Ein in Richtung Bahnhofstraße fahrender Pkw Nissan, eines 24-jährigen Wuppertalers, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Obwohl beide Unfallbeteiligten Fahrer zunächst anhielten, setzte der Fahrer des schwarzen Pkw seine Fahrt über die Kaiserstraße in Richtung Hauptstraße fort und flüchtete. Der Geschädigte notierte sich das Kennzeichen. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell