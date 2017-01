POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Kindergarten

Gevelsberg (ots) - In der Zeit vom 29.12.2016, 19.30 Uhr bis 01.01.2017, 19.30 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Kindergarten an der Habichtstraße ein Fenster auf. Sie klettern in das Gebäude und durchsuchten mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell