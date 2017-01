POL-EN: Ennepetal - Jugendliche finden Betrunkenen verletzt auf

Ennepetal (ots) - Dank des sofortigen Einschreitens von Jugendlichen, konnte bei einem Mann am 01.01.2017, gegen 02.10 Uhr, Schlimmeres verhindert werden. Mehrere Jugendliche hatten den Mann in einer Garagenzufahrt an der Schulstraße, auf dem Boden liegend, aufgefunden. Er war stark alkoholisiert und hatte eine Verletzung am Kopf. Sie verständigten die Rettungskräfte, die den Geschädigten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Nach Angaben des Opfers habe er einen Schlag gegen den Kopf bekommen und sei dann bewusstlos geworden. Entwendet habe man ihm nichts. Es wird nun hinsichtlich einer Straftat ermittelt.

