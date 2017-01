POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis - Pressebericht vom 01.01.2017:

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots) - In der Silvesternacht vom 31.12.2016 auf den 01.01.2017 musste die Polizei insgesamt 89 Einsätze im Ennepe-Ruhr-Kreis wahrnehmen. Gravierende Ereignisse, insbesondere wie in der Silvesternacht 2015/2016 in Köln, konnten hier im Kreis nicht festgestellt werden. Insgesamt wurde die Polizei zu 7 Körperverletzungsdelikten gerufen. In der Nacht wurden 6 Sachbeschädigungen begangen. Weitere Eigentumsdelikte wurden der Polizei nicht gemeldet. Insgesamt wurden 3 Personen verletzt.

