POL-EN: Herdecke - Zwei Wohnungseinbrüche

Herdecke (ots) - Am 28.12.2016, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr versuchten unbekannte Täter durch Hochdrücken eines Rollladens in ein Einfamilienhaus an der Straße Unterer Ahlenbergweg einzudringen. Das Vorhaben scheiterte. Am 29.12.2016, zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr drangen unbekannte Täter durch Einschlagen von zwei Fensterscheiben in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Ossenbrink ein. Im Gebäude durchwühlten die Täter mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Laut Angaben der Geschädigten kam es bereits am Vortag zu einem Einbruch.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell