POL-EN: Gevelsberg - Sachbeschädigung an Ladenlokal. Täter schlugen ein Schaufenster ein.

Gevelsberg (ots) - In der Nacht zum 29.12.2016 schlugen unbekannte Täter an einem leerstehenden Ladenlokal an der Rosendahler Straße eine Schaufensterscheibe ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell