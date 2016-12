POL-EN: Herdecke - Einbruch in Einfamilienhaus - Armbanduhr entwendet

Herdecke (ots) - Am 28.12.2016, zwischen 14.45 Uhr und 19.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus an der Straße Am Ossenbrink eine Eingangstür auf. Sie betraten das Gebäude und durchsuchten alle Wohn- und Kellerräume. Nach bisherigen Feststellungen wurde eine Armbanduhr entwendet.

