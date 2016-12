POL-EN: Ennepetal - Zwei Fahrzeugaufbrüche - Tatverdächtigen festgenommen

Ennepetal (ots) - In der Nacht zum 28.12.2016 drangen unbekannte Täter auf der Breckerfelder Straße in Richtung Ennepetal gewaltsam durch eine Schiebetür in einen abgestellten weißen Lkw Peugeot ein. Sie entwendeten aus dem Fahrzeug eine Bohrmaschine der Marke Makita und einen Stemmhammer der Marke Bosch. Am 29.12.2016, gegen 00.05 Uhr, versuchte ein 18-jähriger Ennepetaler auf einem Parkplatz an der Gasstraße die Seitenscheibe eines abgestellten Pkw VW Golf einzuschlagen. Bei seinem Vorhaben wurde der Täter von der zurückkehrenden Fahrzeughalterin und ihrem Begleiter angetroffen. Es gelang ihnen den 18-jährigen festzuhalten und der Polizei zu übergeben. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell