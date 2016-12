POL-EN: Schwelm - Fußgänger prallt gegen Pkw. Eine Geschädigte verletzte sich leicht

Schwelm (ots) - Am 28.12.2016, gegen 12.55 Uhr, befand sich eine 27-jährige italienische Staatsbürgerin mit ihrer Begleiterin zu Fuß auf dem Gehweg der Wilhelmstraße. In Höhe eines Parkplatzes geriet sie ins Stolpern und prallte gegen den Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw Mazda eines 91-jährigen Schwelmers. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Geschädigte eine leichte Handverletzung zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell