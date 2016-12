POL-EN: Gevelsberg -ein weihnachtliches Wurst-Paket!

Das entschärfte Wurstpaket Bild-Infos Download

Gevelsberg (ots) - Ein Busfahrer hatte am Bahnhof Gevelsberg überraschend ein Paket von einer unbekannten Frau bekommen . Die Dame habe ihm das Paket überreicht und sei dann mit den Worten "Frohes Fest" ausgestiegen. Verunsichert wandte sich der Mann an die Besatzung einer Streife, die gerade am Bahnhof zwei Jugendliche kontrolliert hatte. Die Polizisten reagierten umsichtig und öffneten den Umschlag, der an dem Paket klebte. Sinngemäß stand dort in hübscher Handschrift "Frohe Weihnachten, Ihr Fahrgast xy". Die Beamtin stufte die Chancen, dass eine deutsche Hausfrau überraschend zum so genannten IS übergelaufen ist, als recht gering ein und schaute in die Pappkiste. Darin befanden sich feinste Wurstwaren, Schmalz und Pumpernickel... Die Übergeberin des Paketes wurde durch die Polizei, nach erfolgreicher "Entschärfung" des Paketes, über die Umstände informiert. Diese fiel aus allen Wolken und entschuldigte sich. Ihr war das Problem nicht bewusst. Und sie wird wohl nicht die Einzige sein...

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell