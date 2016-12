POL-EN: Wetter - Versuchter Wohnungseinbruch

Wetter (ots) - In der Zeit vom 25.12.2016, 14.00 Uhr bis 27.12.2016, 10.00 Uhr versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln von drei Fenstern in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Höltkenstraße einzudringen. Das Öffnen der Fenster gelang ihnen nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell