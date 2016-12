POL-EN: Ennepetal - Seniorin fällt auf Wasserglas-Trick herein

Ennepetal (ots) - Am 27.12.2016, gegen 12.00 Uhr, verschaffte sich eine weibliche Person, unter dem Vorwand ein Glas Wasser zu benötigen, Zutritt in eine Wohnung einer älteren Bürgerin an der Steinnockenstraße. Während sich die Geschädigte in die Küche begab, entwendete ihr die Diebin unbemerkt den Goldschmuck vom Wohnzimmertisch. Erst später bemerkte die Seniorin den Diebstahl und verständigt die Polizei. Eine Zeugin gab an, dass die Diebin vermutlich in Begleitung einer männlichen Person war. Täterbeschreibung: Etwa 20 Jahre alt, 160 cm groß, schwarze Haare, braune Hautfarbe, spricht gebrochen die deutsche Sprache, trug einen dunklen Parka mit Fellkragen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02333/9166-4000.

