POL-EN: Hattingen - Zahlungsstreitigkeit in Gaststätte - Beschuldigte festgenommen

Hattingen (ots) - Am 26.12.2016, gegen 18.00 Uhr, hielten sich eine 34-jährige Wittenerin und ein 62-jähriger Ennepetaler in einer Gaststätte an der Keilstraße auf. Beim Bezahlen ihrer Rechnung weigerten sich die Gäste ihre Rechnung in Bar zu bezahlen. Es kam zwischen ihnen und dem Kassierer zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Am Einsatzort trafen die Beamten die beiden alkoholisierten Beschuldigten an. Sie beschimpften und beleidigten die Beamten und kamen ihren Anweisungen nicht nach. Aufgrund ihres äußerst aggressiven Verhaltens wurden die beiden Beschuldigten vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam der Polizeiwache gebracht. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

