POL-EN: Hattingen- Täter drangen in Einfamilienhaus ein

Hattingen (ots) - Am 22.12.2016, zwischen 13:50 Uhr und 20:00 Uhr, drangen Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Kohlenstraße ein. Sie schlugen dort mit einem unbekannten Gegenstand eine rückliegende Fensterscheibe ein. Das Haus wurde durchsucht und es wurde Bargeld entwendet. Mögliche Hinweise oder Aussagen zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter der Nummer 02332/91666000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell