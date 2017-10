API-TH: Am Steuer eingeschlafen - zwei Leichtverletzte bei Unfall auf A 4

Schmölln (ots) - Ein 30-jähriger Kleintransporterfahrer aus Berlin verunfallte Dienstagvormittag auf der A 4 kurz nach der Anschlussstelle Ronneburg in Richtung Dresden, weil er kurz am Steuer einnickte. Der Wagen fuhr gegen die linke Betonmauer, wonach der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet ins Schleudern, kippte um und rutschte auf der rechten Fahrzeugseite ca. 160 Meter bis zum Stillstand. Der Fahrer und seine 82-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt uns kamen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten eine Stunde voll gesperrt.

