API-TH: Unfall mit Rotte Wildschweine auf A 4

Gera (ots) - In den frühen Montagmorgenstunden querte eine Rotte Wildschweine die A 4 kurz vor der Anschlussstelle Gera-Langenberg in Richtung Frankfurt/M. Zwei Autos wurden beim Überfahren von vier Wildscheinen so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

