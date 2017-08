API-TH: Zu schnell unterwegs und verbotswidrig überholt

Jena/Bucha (ots) - Mitarbeiter des Bundesamtes für Güterverkehr meldeten am gestrigen späten Abend einen Sattelzug, der im Jagdbergtunnel, auf der A 4 bei Jena, verbotswidrig überholt hat und zudem mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs ist. Auf einem nahegelegenen Parkplatz der A 4 wurde der irische Lastzug durch Beamte der Autobahnpolizei kontrolliert und das digitale Kontrollgerät ausgelesen. Da mehrere Geschwindigkeitsverstöße zu verzeichnen waren und der 40jährige Fahrer zudem das Überholverbot für Lkw ignoriert hatte, musste er an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 415,- Euro entrichten. Allein im Jagdbergtunnel, bei zulässigen 80 km/h, war der Lastzug mit 117 km/h unterwegs.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell